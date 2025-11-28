招待状に名前がなかった『宮内庁もさじを投げた…秋篠宮家「側近トップ」に退任説が急浮上している！』でも報じた吉田尚正皇嗣職大夫（65歳）の退任が、いよいよ現実味を帯びてきた。11月13日発売の『週刊新潮』が、悠仁さまの成年式に際して行われた昼食会にて、招待状が大夫ではなく御用掛の長嶺安政氏の名前で発送されていたことをスクープしたのだ。「秋篠宮ご夫妻が主催する行事の場合、大夫の名前で出すのが慣例。それを別人