高校の部室からスポーツ用品を盗んだとして、福島県警白河署は２６日、白河市白坂、無職の男（２３）を窃盗容疑で逮捕した。発表によると、男は昨年５月上旬〜同１１月下旬、同市内の県立白河実業高校の運動部の部室から、野球バットやテニスラケット、スニーカーなどスポーツ用品４０点（時価計６０万６１００円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めているという。同高卒業生の男が盗品をインターネットで販売しているのを同署が確