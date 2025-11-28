年間１万人超が「人身取引」されている今年11月、東京・湯島の個室マッサージ店で12歳のタイ人少女を働かせていたとして、経営者の細野正之容疑者（51歳）が労働基準法（最低年齢）違反の疑いで逮捕された。少女は母親とともに観光客として来日。約1ヵ月の間に、60人もの客を相手に性的サービスをさせられていたという。東南アジア事情に精通するジャーナリストの泰梨沙子氏が言う。「タイの英字紙『ネーション』によると、'22年ま