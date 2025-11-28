きょうは、日本海にある低気圧が発達しながらオホーツク海へ進む影響で北陸から北の日本海側を中心に雨となり、雷を伴うところもあるでしょう。午後になるにつれて雨の範囲は狭くなっていきますが、夕方以降は雪に変わる見込みです。その他の地域はおおむね晴れて乾燥するでしょう。また、黄砂の飛来が予想されています。洗濯物の外干しには注意が必要です。最高気温は西日本で平年並み、東日本〜北日本で平年より高く、特に北海道