紅葉に染まる「緑のラブレター」＝２６日、相模原市緑区各地で紅葉が見頃を迎える中、相模原市緑区の藤野地区の象徴として親しまれている野外芸術作品「緑のラブレター」も周辺の木々がオレンジ色に染まり、作品を美しく引き立てている。作品は１９８９年、神奈川県主導の「芸術村構想」の一環として地元の造形作家、高橋政行さんが制作。縦１７メートル、横２６メートルの大きさで、ＪＲ藤野駅から南西の方角に恋文を抱えるよ