27日夜、大牟田市で軽ライトバンと大型トラックが正面衝突し、軽ライトバンを運転していた25歳の男性が死亡しました。27日午後10時半ごろ、大牟田市の有明海沿岸道路で、軽ライトバンと大型トラックが正面衝突しました。この事故で軽ライトバンを運転していたみやま市の無職･樺嶋鈴皇さん（25）が病院に運ばれましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。大型トラックを運転していた55歳の男性は、「軽ライトバンがセンタӦ