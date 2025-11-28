ジープ・レネゲードの限定車を発売ステランティス・ジャパンは、ジープのスモールSUV『レネゲード』の限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション（North Star Edition）』を、12月13日より全国のジープ正規ディーラーで150台限定で発売する。【画像】ジープ・レネゲード・ノーススター・エディションのディテールとベースモデルのレネゲードeハイブリッド全58枚本モデルは、今年7月にジープ初のマイルドハイブリッ