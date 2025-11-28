「充実した心に残る訪問となりました。（中略）日本とラオスの友好親善と協力の関係がより一層進展することを心から願っています」 【写真】ライトブルーの花柄ワンピースをお召しになる愛子さま。他、ピンク色の民族衣装を着て、午餐会に参加される愛子さまなども初の海外公式訪問となるラオスでの滞在から帰国され、そう感想を綴られた愛子さま。ラオスでは行く先々で歓待を受け、多くの人と優しい笑顔で言葉を交わされた