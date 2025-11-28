建築学生による建築学生のためのコミュニティーカフェ「岡山ＴＯＮＫＡＮ（トンカン）」が、奉還町商店街（岡山市北区奉還町）に誕生する。【写真】場所選定から、設計、施工まで、建築学生が担当したカフェの店内岡山、広島、香川県の建築学生らが自ら設計して空き店舗を改築。模型材料の販売や無料のワークスペースなどを備え、学生の技術習得をサポートする。１２月６日のオープンを目指し、工事を進めている。ＴＯＮＫＡＮは建