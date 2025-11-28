東京ディズニーシー・マーメイドラグーンの人気アトラクション「マーメイドラグーンシアター」。現在は公演を休止していますが、その待機場所だった空間が、豪華な装飾そのままに“極上の休憩所”として開放されていることをご存じでしょうか。【写真】こんな場所が、休憩所として開放されていますXに投稿された一枚の写真には、「豪華すぎる」「ここ穴場だったのか」といった声が相次ぎ、ショーの思い出を語り合うコメントも多数