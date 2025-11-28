健康診断の結果をきっかけに、長年の不摂生生活を見直そうと決意する人は少なくありません。しかし、その取り組みが必ずしも正しい方向に進むとは限りません。東京都在住のDさん（40代）の夫もその一人。長年の単身赴任生活がたたり、直近の健康診断で中性脂肪の値が高く再検査に。結果を受けて「自炊を始めた」と言います。夫の新しい食生活と、見落としがちなダイエットの盲点とは――。【漫画】「自炊＝健康」という方程式は、