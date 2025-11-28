女性らしいバストラインを作り出す「グラモアブラ」から登場した「キスするブラ」が、5周年を迎えて新色を発表！新色「フロストミント」と「ムーンストーン」は、肌に自然になじみ、肌本来の美しさを引き立てるカラー。これまで以上に丸みのある美しいデコルテラインをキープしながら、シルエットにもこだわり、女性の魅力を最大限に引き出してくれるブラになっています。 新色登場！「キスするブラ」の