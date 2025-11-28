戦後、日本の文化は海外での成功を夢見てきた。音楽や映画、文学、演劇といったジャンルで、世界的な知名度を得ている作家や作品は出現したものの、日本カルチャー全体が「輸出商品」として盛り上がっているとは言い難い。70年代の日本の芸能界を席巻したピンク・レディーのアメリカ進出を振り返り、日本文化が世界的に流行するための条件を考察する。 【画像】2017年のビルボードアワードで「Top Social