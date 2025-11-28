＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ初日◇27日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞今年7月の「JAL・資生堂レディス」で5年ぶりとなる通算3勝目を挙げ、2年ぶりに最終戦の出場権をつかんだ宮崎県出身の永峰咲希。今大会の舞台はジュニア時代から馴染みのあるゴルフ場で、今でもオフになるとお世話になっている。この日は6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、岩井明愛と並んで首位タイ発進。これま