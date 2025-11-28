¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂ¡Ö´°àú¤Ë¤·¤Ê¤­¤ã¡×¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«Á³¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢É¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡Äê¸ºÂÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý