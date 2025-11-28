トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は27日、来週前半にモスクワで米国代表団と交渉する際は、ロシアが一方的に併合したウクライナ領土の法的承認が「重要ポイントの一つになる」と述べた。ロシアにとって重要なのは、合法性に疑いのあるウクライナ政権ではなく「主要な国際的プレーヤー」から承認を得ることだとも強調した。