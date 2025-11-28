この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ男性恐怖症に悩みつつも少しずつ明るさを取り戻した娘。そんな彼女が18歳になって連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は年の差に戸惑い、交際を反対してきたが、娘の想いを聞いて、心が少しずつほどけていく。そして、娘の幸せを願う母は、もう一度あの男性と向き合うことを決めた