8·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿WE¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¼ó°ÌÁè¤¤¤òÂ³¤±¤ëINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµÜËÜ¤È¤â¤ß´ÆÆÄ¤ÈÂçÌîÇ¦¥³¡¼¥Á¤¬¤È¤â¤ËÃÛ¤¯¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤À¤È¤«¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤ÎÂçÌîÇ¦¥³¡¼¥Á¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ÈµÜËÜ¤È¤â¤ß´ÆÆÄ¡ÊÆ±3¿ÍÌÜ¡Ë¡£Î¾Ã¼¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¤È¤·¤Á¤ã¤ó¡¦Âçµ®¤Î¤¨¤¨¤ä¤ó¥«¡¼¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦!!¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î