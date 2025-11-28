シンガーソングライター・川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に、マインドフルネスの普及活動を行う関根朝之さんが出演。ストレス社会を生きる現代人に伝えたい、「呼吸」と「心」の整え方を語りました。株式会社マインドフルネス代表の関根朝之さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）マインドフルネスとは、「