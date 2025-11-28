仏大統領ロシアからの攻撃に備え「志願制軍務制度」導入、35年までに5万人目指す フランスのマクロン大統領は防衛能力強化のため「志願制軍務制度」を導入すると発表した。プログラムは来年夏に開始し2035年までに5万人規模を目出す。 統合参謀総長はフランス軍は3-4年以内にロシアからの攻撃に備えなければならないと指摘。先日、フランスは子供を失う覚悟と経済的苦痛に耐える準備が必要だと述べ、戦争を煽るなと非難が