モデルの畑野ひろ子（５０）が２６日付で自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表で夫の鈴木啓太氏（４４）との２ショットを投稿した。今月２３日に５０歳の誕生日を迎えた畑野は「５０歳のサプライズを、半年以上かけて準備してくれていた主人に心から感謝。忙しいはずなのに…いつ準備してたの！？って思うほどサプライズ満載で感動でした」とつづり、「大好きな人たちに囲まれた誕生日は、本当に幸せな時間。そして