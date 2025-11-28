高市早苗政権発足から約1ヶ月、日本で初めて女性総理が誕生したが、政治のジェンダー平等は進むのか。政治分野のジェンダー不平等の解消を目指す「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏とともに、日本の政治における課題について考える。【映像】高市総理“支持しない18.1%”その理由（図あり）■日本のジェンダー平等を実現するために政治を変える能條氏が代表を務める「FIFTYS PROJECT」は、ジェンダー平等実現を目指し、地方議