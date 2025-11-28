女優の黒木メイサ（３７）が２６日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。太陽、ケーキ、ハートの絵文字を添え、逆さのアングルで寝そべった写真をアップ。グレーのタンクトップ姿でデコルテが美しい黒木にファンからは「いつも綺麗」「可愛すぎる」「カッコイイと可愛いの大渋滞」などの反応が集まっている。