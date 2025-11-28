自民、日本維新の会、立憲民主、公明４党の政調会長は２７日、国会内で会談し、減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の導入に向けて協議した。政府・与党は、喫緊の課題である物価高対策に続き、格差是正にも本腰を入れる構えだ。主要各党は導入に前向きな姿勢は共通するが、議論の進め方や制度設計では曲折も予想される。（鶴田瑛子、林航）「当面４党の実務者で制度設計を協議していくことは、おおむね合意した