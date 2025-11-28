「北北西」を「キタキタニシ」と発言11月24日、東京都荒川区の商業施設『LaLaテラス南千住』で、交通安全を呼びかけるイベントが行われた。来場者に啓発グッズの入った袋を手渡し、敬礼のポーズをとっているのは、フリーアナウンサーの岡副麻希（33）だ。この日、彼女は、警視庁南千住署の一日警察署長を務めていた。岡副アナは、大学１年生の時に『早稲田コレクション2011』にモデルとして出場したのをきっかけに読者モデル活動を