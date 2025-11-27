誰しも一度は腕や足をぶつけたときに青あざができた経験があるのではないでしょうか。白血病の症状のひとつにも青あざがあります。 この記事では白血病の原因と症状を解説します。白血病の種類には病気の進行が早いものがありますので、気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「白血病のあざと普通のあざの違い」はご存知ですか？症状についても解説！』と題して公開した記事を