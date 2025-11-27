「甲状腺」は、体の代謝や体温調整を支える大切な臓器です。この甲状腺の働きに異常が起こると、疲労感やむくみ、動悸や手の震えなど、全身にさまざまな影響が現れることがあります。そのため、早期発見と早期治療が欠かせません。今回は、甲状腺の役割や異常によって起こる症状、検査方法について向笠先生に解説していただきました。 監修医師：向笠 浩司（よこすか甲状腺内科クリニック） 1995年横浜市立大学医学部卒業。