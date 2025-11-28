厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険（国保）の保険料について、年間上限額を来年度から１万円引き上げ、１１０万円とする方針を固めた。単身世帯の場合、年収約１１７０万円以上が対象となる見込みだ。２７日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で提案し、反対意見は出なかった。引き上げは５年連続となる。高齢化などで医療費が増加する中、高所得者の負担を増やし、中所得者の負担を軽減する狙