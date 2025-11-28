西川愛莉 第9回「東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞を受賞した西川愛莉が、公開中の映画『君の顔では泣けない』に出演。芳根京子が演じる坂平陸の高校生時代を担当した。本作は小説家・君嶋彼方氏のデビュー作『君の顔では泣けない』を、主演に芳根京子、共演に高橋海人を迎えて実写映画化した。本作は、高校1年生の坂平陸と水村まなみがプールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしま