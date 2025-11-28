映画『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日日米同時公開されるのを記念し、シリーズ第2弾『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』が、フジテレビ系にて12月29日19時より地上波初放送されることが決まった。【写真】再び地球人の侵略が――？『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』場面写真世界歴代興行収入ランキングで第1位を記録（Box Office Mojo調べ）した『アバター』（200