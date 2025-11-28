国民的な人気を誇るゴルフは、多くの芸能人や著名人にも愛好者が多く、プロ顔負けのスコアを叩き出す実力派から、スタイリッシュなファッションでゴルフを楽しむ姿まで、メディアを通じて伝えられるイメージは多種多様。株式会社NEXERはこのほど、中古ゴルフウェア通販サイト「ストスト」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「ゴルフが上手いイメージがある芸能人」についてのアンケート結果を公表した