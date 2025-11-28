俳優の内山信二（44）が、27日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。売れすぎて“天狗”になっていた時期を振り返った。【写真】「可愛いプリンセスがいっぱい」ディズニー・オン・アイスで“顔出し”親子4ショットを披露した内山信二番組が「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」と題したクイズ企画を実施。内山は、お面をかぶって顔を隠した状態で登場した。当時の内山につ