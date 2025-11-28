韓国・ソウルで中国人観光客の増加に反対する“反中デモ”が頻発している。背景には、9月末に導入された中国団体客向けビザ免除政策があり、繁華街で「チャイナ・アウト」の声が上がった。一方、台湾観光客は誤解を避けるため「台湾から来ました」と記したバッジを着用していた。中国を巡る緊張は、東アジアで一層高まっている。トランプ大統領“助言”報道「そのような事実はない」普段であれば観光客や買い物客でにぎわう韓国の