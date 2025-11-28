スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名シーン「忘れられないあの投球」第７回楽天・田中将大優勝決定試合でのリリーフ登板（2013年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。今回は楽天でとてつもないシーズンを過ごした田中将大が、チームを初優勝に導いた至極の１