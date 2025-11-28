レアル・マドリードのエースであるキリアン・ムバッペが再び輝きを放った。チャンピオンズリーグのリーグフェーズでオリンピアコスと対戦したレアル・マドリードは4‐3で勝利を収めている。この試合でムバッペは4ゴールとまさに怪物級のパフォーマンスをみせて、チームを勝利に導いた。これで今シーズンのチャンピオンズリーグ5試合で9ゴールに達し、エースの存在感は増すばかりである。直近3試合連続未勝利で、新監督であるシャビ