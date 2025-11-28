チェルシーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでバルセロナに3‐0で圧勝をおさめた。この勝利の立役者となった試合を決定づけるゴールを挙げた18歳のエステバン・ウィリアンだが、撃破したバルセロナに特別な感情を持っていることを代理人であるアンドレ・キュリー氏がスペインのラジオ局『Cadena SER』で25日に行われたインタビューで明かしている。「今エステバンは契約が5年ありチェルシーで楽しんでいるが、バルサに対し