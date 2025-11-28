ダンスボーカルグループ・DA PUMPのSHINOBUとして芸能界で活躍していた宮良忍さん。いまは地元・小浜島で民宿業を営んでいます。元メンバーのISSAさんなど、現在も交流するなど良好な関係。それでも、後ろ髪をひかれることなく、キャリアを変えた真相を聞きました。 【写真】「胸熱」「ふたりともイケおじ！」家族ぐるみで交流があるDA PUMP・ISSAさんとの再会ツーショット（14枚目/全15枚） 芸能活動中