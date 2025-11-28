人気のおもちゃの「購入者特典」として与えられるポイントを不正に取得したとして、会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、名古屋市中川区に住む会社員・舘拳児容疑者(32)です。舘容疑者は今年7月、港区内の店舗で販売されていたおもちゃの箱24個を購入せずに開け、内側に記載されたQRコードから、購入者特典として与えられるポイントを不正に取得した疑いが持たれています。店舗から「購