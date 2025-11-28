東南アジアのタイで販売目的で違法に麻薬を所持していた疑いで、日本人の男2人が拘束されました。タイ当局は27日、首都バンコクで販売目的で違法に麻薬を所持していた疑いで、11月22日に40代の日本人の男2人を拘束したと発表しました。23日には2人の拠点とみられる住宅を捜索し、現金のほか車やバイクなど、日本円で1000万円近くの資産を差し押さえたということです。タイ当局は、2人がタイを拠点とする国際的な麻薬密売組織に関与