演技するアデリア・ペトロシャン（共同）【ロンドン共同】国際オリンピック委員会（IOC）は27日、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪への出場を許可するロシアとベラルーシの個人の中立選手（AIN）について、フィギュアスケートでロシアから女子のアデリア・ペトロシャンと男子のピョートル・グメニク、ベラルーシから1人を承認した。ペトロシャンはロシア選手権2連覇中で、グメニクとともに9月の五輪最終予選で優勝して出場