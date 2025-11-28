きょうは北陸や北日本を中心に大気の状態が不安定となるでしょう。強まる雨や落雷、突風、ひょうにご注意ください。関東から西は晴れ間が戻りますが、北風が冷たい一日になりそうです。19℃まで上がる東京も、午後は北風が冷たくなっていきます。西日本を中心に黄砂が予想されるため、見通しの悪化などにご注意ください。前線が通過して、関東から西は晴れ間が戻るでしょう。空気の乾燥が進みそうです。北陸や北日本の日本海側は雨