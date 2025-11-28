女優北川景子（39）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。生番組で共演した女優の美貌を絶賛した。北川は26日放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。女優田中麗奈（45）とともにゲストとしてトークなどで盛り上がった北川は同日更新したXで、田中と並んでピースサインをしているツーショットを掲載。「田中麗奈さんとぽかぽか楽しかったです透明すぎて…お美しい」とつづった。この投稿に対し「2人とも透明すぎて奥のセ