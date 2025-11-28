東京ヴェルディとポルトガル１部ナシオナウへの期限付き移籍、U-23日本代表の一員として臨んだパリ五輪などを経て、山田楓喜は今季から再び京都サンガF.C.でプレーしている。左足での正確なキックが武器の24歳。「これからもっと上に行くつもりなので、左足をもっと磨いて、もっと上の自分を見たい」という強い覚悟のもと、細部までこだわって鍛錬を積んでいる。今回のインタビューでは視点を変え、まずは山田の素顔に迫った