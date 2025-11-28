２６日深夜放送の「日本テレビ系人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！」（水曜・午後１１時５９分）に、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサー、元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。今後の方向性への悩みを打ち明けた中川に、村重がまじめなダメ出しとアドバイスと送った。番組では「恋バナはファッションばかり話題にされるんですけど、アナウンススキルも認めていただきたい」という中川アナの悩みを取り上げた