今季、菅野智之投手がプレーしたオリオールズが西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手に興味を持って、調査していると、ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者が伝えた。オリオールズは今季菅野智之投手を獲得して１年間ローテーションを守り切って１０勝をマークしたこともあって、よりハイレベルでまだ２７歳の将来性豊かな今井にも目を向けているのは必至だ。今井に関してはレッド