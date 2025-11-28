今日28日の朝は低気圧や前線の影響で、北〜東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴った強い雨が観測されています。昼頃にかけては日本海側を中心に急に強まる雨や落雷、突風、雹などに注意が必要です。北〜東日本は午前中に非常に不安定落雷・突風・雹の恐れ今日28日は、低気圧や前線が北日本付近を通過している影響で、今朝は北海道〜近畿を中心に雨雲がかかっています。特に北陸や東北の日本海側、北海