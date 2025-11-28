毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。あさって11月30日（日）の放送回で、あるメンバーが座布団を十枚獲得し豪華賞品を受け取ることになる。座布団十枚達成は、2024年12月22日放送回の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりとなる。先週11月23日（日）の放送では、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太から「私、実際に見ましたが、座布団十枚たまると、本当に素晴らしい豪華な賞品が待っていますから、頑張ってください」とメ