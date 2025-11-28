JRAは27日、ジャパンC出走馬の調教後馬体重を発表した。クロワデュノールは今年のダービーから10キロ増。長距離輸送があることを考えれば、ちょうどいい馬体重と言える。一昨年のダービー馬タスティエーラは前走比4キロ減。天皇賞・秋を叩いてきっちり絞れた印象だ。