ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¡ÈºÙÅÄ¼é·î´Ö¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤­¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Å¾¿È¸å½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡£ÊüÁ÷¤ÏËÜÆü11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ9Ê¬¡ÊËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡£¸¶ºî¤ÏÅû°æ¹¯Î´¤¬1965Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿SF¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¼ç