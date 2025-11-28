26日に香港の高層住宅で発生した大規模火災はまだ消し止められておらず、確認された死者数は83人となりました。火災発生から28時間がたった現場では、火はいまだ消し止められず、黒い煙が立ちのぼっています。消防当局によりますと、火災があった住宅7棟のうち3棟ではまだ鎮火にいたっていません。この火事でこれまでに83人の死亡が確認され、負傷者は76人となり、さらに連絡のとれていない人が200人以上いるとみられ、救助活動が